Roma, dopo 1500 anni torna l'acqua alle Terme di Caracalla. VIDEO

Vasche, fontane e vapore per far riemergere l'antico splendore di uno dei luoghi cuore pulsante della Roma imperiale. Il progetto è stato affidato all’architetto Hannes Peer e i fondi provengono da Pnrr, soprintendenza e ministero della Cultura

Torna l’acqua alle Terme di Caracalla. Le vasche si riempiono, le fontane zampillano e il vapore si alza nel cielo. Esattamente come doveva succedere 1800 anni fa, quando questo luogo era uno dei cuori pulsanti della Roma imperiale. Le rovine delle Terme romane tornano a vivere oltre un millennio e mezzo dopo, restituendo alla Capitale uno dei suoi luoghi di cura del corpo e dell’anima. Il progetto di riqualificazione punta a rivoluzionare in chiave contemporanea l’esperienza di visita nel sito archeologico. L’idea, come ha spiegato la direttrice Mirella Serlorenzi, è quella di ripartire proprio dall’acqua per aiutare i visitatori di oggi a ritrovare l'essenza dei luoghi di allora.