Meteo, in arrivo il caldo anche al Nord: le previsioni del 4 aprile

Previsioni per domani

Al Nord la pressione è in deciso aumento, pertanto la giornata sarà contraddistinta da un cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie. Al Centro la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso. Al Sud l'anticiclone comanda il tempo per cui il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo prevalentemente sereno.