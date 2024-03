Maltempo, vento e pioggia a Milano. Tromba d'aria nel Varesotto. VIDEO

Pioggia e soprattutto vento forte, anche più di 70 all'ora, hanno caratterizzato la sera della vigilia di Pasqua a Milano. Ma non solo. Altre zone della Lombardia sono state colpite dal maltempo: nel Varesotto si è sviluppata una tromba d'aria che ha causato la caduta di diversi alberi.

Secondo quanto spiegato dai pompieri del capoluogo lombardo, chiamati per decine di interventi, ci sono diversi alberi pericolanti, oltre a tanti cartelloni pubblicitari e insegne di negozi caduti. Non risultano feriti o incidenti stradali di rilievo. Chiusa una strada, via Vigevano in zona Genova, per un'antenna in bilico da un palazzo. Danni anche ad alcune impalcature e disagi sulle strade (GUARDA IL VIDEO) a causa della bomba d'acqua e del forte vento.