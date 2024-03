Dà una testata all'allenatore di calcio del figlio, Daspo di 5 anni

Per cinque anni non potrà più accedere ad alcun tipo di manifestazione sportiva. È il Daspo emesso dal questore di Ravenna, Lucio Pennella, al genitore che sabato scorso ha aggredito l'allenatore 22enne della squadra del figlio durante una partita di calcio tra giovani pulcini di due società sportive locali, in una frazione della città romagnola.

L'aggressione durante una partita di bambini

L'uomo, al culmine di una lite con l'allenatore scaturita dalla sostituzione del figlio, lo ha aggredito colpendolo con strattoni, calci e una testata sulla fronte, per li quale il 22enne è dovuto ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso. Alla fine delle indagini e sulla base degli elementi emersi dalle verifiche della Digos, la polizia ha ritenuto particolarmente grave e pericolosa la condotta tenuta dal genitore, anche per via del contesto sportivo e socio educativo in cui è avvenuto: durante una partita di bambini di età compresa tra i nove e gli undici anni.