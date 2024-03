Carpi, accoltellato artista Saltini: accusato di blasfemia per mostra

Lo ha colpito al collo con un coltello e poi è fuggito via. Uno sconosciuto ha aggredito l' artista Andrea Saltini all'interno della chiesa di Sant'Ignazio di Carpi, in provincia di Modena, dove è in corso la mostra 'Gratia Plena', proprio di Saltini, al centro di accese polemiche poiché ritenuta da alcuni blasfema.

L'aggressione

Con il volto coperto da una mascherina, un uomo è entrato nella chiesa e ha danneggiato una delle opere al centro delle polemiche con un coltello, imbrattandola anche con della vernice spruzzata con una bomboletta spray. Secondo le prime ricostruzioni, l’artista avrebbe tentato di fermare l’aggressore che poi lo avrebbe ferito con una coltellata al collo. Saltini, trasportato in ospedale, non sarebbe in gravi condizioni. Subito dopo l'uomo si è dato alla fuga, lasciando in chiesa, probabilmente, anche una parrucca. Sul posto sono subito intervenuti gli uomini della Digos e la polizia scientifica.