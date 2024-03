Modena, candidato sindaco aggredito mentre tenta di salvare una donna

Luca Negrini, in corsa alle Amministrative per il centrodestra a Modena in programma l'8 e il 9 giugno, è stato aggredito mentre provava a fermare un uomo in evidente stato di agitazione mentre seguiva una donna con un martello. L'uomo, a quanto si apprende, ha colpito il candidato sindaco con due colpi al braccio. Negrini riporta lesioni lievi e guarirà in pochi giorni. Nel frattempo l'aggressore è stato arrestato dai carabinieri.