Morte Marco Corini, la sorella assolta dall'accusa di omicidio

Cronaca

Il 9 febbraio 2009 si spegneva a Udine la figlia di Beppino e Saturna Englaro, diventata suo malgrado un simbolo del tema del fine vita: in stato vegetativo permanente da 17 anni, dopo un incidente stradale avvenuto nel 1992, la famiglia è stata costretta a un trasferimento in Friulia-Venezia Giulia e a diversi procedimenti giudiziari prima di vedersi riconosciuta la volontà di non alimentare artificialmente la donna. Il caso ebbe una vasta eco politica