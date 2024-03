Tivoli, è morto a 37 anni Dottorpet: il veterinario star dei social

“Era un eccellente medico e ancor di più una persona cara a tutti noi – racconta il titolare della Clinica Veterinaria Guidonia -. Era magnetico, è diventato famoso sui social perché realizzava contenuti scanzonati ma con modo scientifico. Sapeva trasmettere il contenuto medico in maniera chiara e veloce anche in video di pochi secondi”

Che fosse malato lo sapevano solo i familiari e pochi, fidatissimi, colleghi. Aveva continuato a lavorare con i suoi animali esotici e ad aggiornare i suoi migliaia di follower su Instagram e TikTok. Marco Petrini, in arte “DottorPet”, è morto a 37 anni domenica scorsa, al Policlinico Umberto I di Roma, dove era in cura per un male che non gli ha lasciato scampo.