Venezia, muore in un incidente l’imprenditore Michele Malenotti

Appartenente ad una famiglia di imprenditori nota per il marchio Belstaff, ha perso la vita a 42 anni. Lo schianto è avvenuto a Scorzè, in provincia di Venezia

L'incidente

Malenotti era di ritorno da un circolo sportivo ed era alla guida di una Vespa quando per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo. Forse per un malore improvviso, ha mancato la curva ed è finito con lo scooter proprio al centro della rotonda, urtando il cordolo in cemento e cadendo malamente. La dinamica dell'incidente, in ogni caso, deve ancora essere chiarita in ogni sua parte. Inutili i soccorsi, prontamente accorsi sul posto.