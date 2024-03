Meteo, tempo stabile ma con qualche rovescio: le previsioni del 25/3

Per domani è previsto su tutta la Penisola bel tempo con un possibile peggioramento nel pomeriggio e in serata, momento nel quale, secondo gli esperti, è previsto l’ingresso di aria più fredda in quota con possibili rovesci su alcune aree

Un nuovo ciclone con maltempo diffuso, possibile da martedì a giovedì della prossima settimana, ma a Pasqua dovrebbero esserci sole e temperature quasi estive. Queste le indicazioni degli esperti per i prossimi giorni, con il maltempo che dovrebbe iniziare dunque da martedì e fino al Giovedì Santo, con pioggia diffusa sull’Italia, vento e neve sulle Alpi fino a quote anche basse.

Le previsioni per domani

In particolare, per domani, lunedì 25 marzo, è previsto su tutta la Penisola bel tempo con un possibile peggioramento nella seconda parte della giornata. A partire dal pomeriggio e nel corso della serata, secondo gli esperti, è previsto infatti l’ingresso di aria più fredda in quota. La giornata trascorrerà con un tempo sempre più instabile sui rilievi romagnoli, sulla Toscana interna e sulla fascia adriatica centrale, dalle Marche al Molise. Su queste aree sono attesi rovesci o temporali con locali grandinate. Qualche precipitazione anche sui confini alpini e sul Cilento mentre resterà soleggiato altrove. Il calo termico, in generale, sarà contenuto.