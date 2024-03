Treviso, ultraleggero precipita nel giardino di una casa: due morti

Un problema tecnico durante il volo avrebbe determinato la caduta in picchiata di un ultraleggero che è precipitato questa mattina nel giardino di una casa situata in Vicolo degli Alpini a Trevignano (Treviso). Le due persone a bordo, un uomo e una donna, sono morte. L'incidente è accaduto poco dopo le ore 11. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Montebelluna.

Un guasto in volo

Il piccolo aereo sarebbe precipitato a causa di un'avaria. Secondo quanto si è appreso, l'ultraleggero era decollato poco prima dello schianto dal vicino campo volo di San Gaetano a Montebelluna (Treviso). Dopo un breve tratto di volo sarebbe caduto in picchiata per un problema di natura tecnica. Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver sentito un rumore anomalo prodotto dal motore, prima che il mezzo precipitasse al suolo. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco e i Carabinieri di Montebelluna per i dovuti rilievi. E’ arrivato anche il sindaco di Trevignano, Franco Bonesso per seguire l'intervento.