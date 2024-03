Meteo, weekend instabile su Alpi e Prealpi, soleggiato altrove

Il weekend delle Palme sarà tendenzialmente bello, fatta eccezione per alcuni rovesci nella giornata di sabato su Alpi e Prealpi cento-orientali. Forti piogge sul Friuli Venezia Giulia, piovaschi in Liguria. Domenica il tempo migliora: qualche rovescio sulle coste Adriatiche e in Romagna, tutto sole altrove