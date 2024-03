Rocco Siffredi denunciato per molestie sessuali. Lui: “Accuse false”

Il racconto della giornalista

La giornalista ha raccontato che tutto sarebbe iniziato verso la fine dello scorso anno, quando ha contattato l'attore per un'intervista sulla serie Supersex, ispirata alla vita di Siffredi (interpretato da Alessandro Borghi). La donna ha definito i messaggi iniziali colloquiali e gentili, ma ha aggiunto che ci sarebbero stati anche commenti - con complimenti e lusinghe - a una sua foto WhatsApp. Commenti a cui lei non avrebbe dato molto peso. Ma dopo l'intervista, sostiene la giornalista, le chat sarebbero continuate in maniera insistente. “Devo dire che sei veramente simpatica, troppo forte, troppo carina e bona”, sarebbero alcune delle frasi pronunciate da Siffredi in un vocale, subito dopo aver incontrato la giornalista. E poi ancora riferimenti alla “femminilità top” e a un’amica che aveva raggiunto la cronista durante l’intervista. “Eravate in due e non una e me ne sono scappato. Non per paura, ma per non fare danni”, sarebbe un altro messaggio.