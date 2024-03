Uffizi, aperture serali e biglietti sugli smartphone

Il più importante museo italiano ha annunciato un programma di aperture serali tutti i martedì, dal prossimo 26 marzo fino a dicembre. Porte aperte anche il lunedì, normalmente giorno di chiusura, in alcune date strategiche. Entro maggio poi si potrà entrare nel museo esibendo soltanto un codice con il cellulare ascolta articolo

“Abbiamo lavorato alacremente ad un progetto a cui tenevamo molto” spiega Simone Verde, da qualche mese alla guida delle Gallerie degli Uffizi dopo l’era di Eike Schmidt. L’obiettivo di un’apertura serale, dalle 19 alle 22 (con ultimo ingresso consentito alle 20.30), è per il Direttore un modo per rendere il museo più accessibile ai visitatori in condizioni di luce e atmosfere diverse. “È fondamentale per una fruizione complessa e più completa del patrimonio culturale, ma anche perché in questo modo ci indirizziamo soprattutto ai fiorentini che possono venire a godersi i gioielli della loro città nelle ore di meno calca e soprattutto in una giornata infrasettimanale, quindi senza i flussi turistici ingenti del weekend":

Dopo le polemiche nuove aperture nei festivi Grazie alla collaborazione delle parti sociali, dopo le notevoli polemiche degli anni scorsi, sono state presentate, per gli Uffizi e il Giardino di Boboli, anche altre giornate di aperture straordinarie in date “sensibili” per il turismo: il primo e 29 aprile, il 24 giugno (festa di San Giovanni, patrono della città) e 30 dicembre. " Ho trovato agli Uffizi" spiega Verde "un personale estremamente affezionato al patrimonio che gestisce. Fa onore a tutti ed è una condizione di privilegio della quale io sono perfettamente consapevole".

Biglietto sullo smartphone

La parola chiave del nuovo mandato di Verde sarà pare “accessibilità”. Anche la decisione di smaterializzare i biglietti va in questo senso. Al momento le prenotazioni on line devono essere sostituite con un ticket fisico. Il sistema sta per cambiare. Chi, dal mese di maggio, prenoterà la propria visita alle Gallerie attraverso il call center (055/294883) o il sito del museo (www.uffizi.it) riceverà via mail un codice da scaricare, il QR-code sullo smartphone costiturà il nuovo titolo d'accesso. Una strategia per migliorare anche i flussi, sempre molto frenetici, del piazzale.