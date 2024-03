Genova, sequestra e violenta una donna: arrestato ventenne

Ad avvertire i carabinieri un'amica della 30enne, costretta in casa sua senza poter uscire. L'uomo, cittadino romeno 21enne, è ora accusato di violenza sessuale e sequestro di persona

Ha sequestrato una donna di 30 anni in casa sua impedendole di uscire e ha tentato di violentarla finché la donna non è riuscita a chiedere aiuto tramite un'amica. È successo a Genova. Per questo i carabinieri della stazione di Sampierdarena, avvertiti da un'amica di lei, hanno arrestato, accusandolo di violenza sessuale e sequestro di persona, un cittadino romeno di 21 anni