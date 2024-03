Andrea Papi, 18 indagati per diffamazione: offesero il giovane ucciso dall'orsa Jj4

Chiuse le indagini dopo la denuncia dei genitori del 26enne dopo che sui social si erano scatenati i commenti degli odiatori da tastiera. A finire sotto indagine anche Daniela Martani, ex hostess dell'Alitalia e personaggio televisivo ascolta articolo

Sono 18 le persone indagate per diffamazione nei confronti di Andrea Papi, il giovane di 26 anni tragicamente ucciso dall'orsa Jj4 mentre correva sui sentieri del monte Peller, in valle di Sole, Trentino. La Procura di Trento ha concluso le indagini avviate in seguito alla denuncia presentata dai genitori del giovane, dopo che sui social erano stati diffusi commenti da parte di individui anonimi. Tra gli indagati figura anche Daniela Martani, ex hostess dell'Alitalia e personaggio del mondo televisivo e radiofonico.

Martani: "Una follia". La fidanzata di Papi: "Adesso è ora di pagare per il dolore causato" La donna finita sotto indagine ha replicato su Facebook: "Sono stata denunciata dalla famiglia di Andrea Papi, il ragazzo ucciso dall'orsa (?) per aver espresso un parere che metteva in dubbio la veridicità della questione, una follia. Insieme a me sono state denunciate altre 18 persone. Ormai la denuncia per diffamazione è diventata un'arma per intimidire chi contesta o ha una visione diversa dei fatti. Chiunque sia stato denunciato, mi contatti, ho già messo in piedi una strategia legale con il mio avvocato che può difenderci in blocco". A lei ha replicato sempre sulla piattaforma social di Meta Alessia Gregori, fidanzata di Andrea: "Adesso chiede solidarietà, invece sarebbe necessario collegare il cervello prima di parlare, invece che piangere sul latte versato. Adesso è ora di pagare tutto il dolore che avete causato, tu e tutti gli altri". leggi anche Perizia veterinaria su Orsa Jj4: non avrebbe ucciso Andrea Papi

La famiglia del giovane ucciso: "Commenti aggressivi e denigratori nei confronti di Andrea" Ad un mese dalla morte di Andrea Papi nei boschi di Caldes, la famiglia del 26enne aggredito e ucciso dall'orsa Jj4, aveva richiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria per i commenti offensivi pubblicati sui social. Per i famigliari - il padre Carlo, la madre Franca, la sorella Laura e la fidanzata Alessia - l'odio riversato è stato come "un secondo dolore derivato dalla moltitudine di commenti aggressivi, sconsiderati e denigratori della memoria di Andrea", che, a detta di genitori, sorella e fidanzata, "muore per la seconda volta, vittima ora non tanto dell'orso ma dei leoni da tastiera". "Visto il comportamento degli haters - avevano scritto in una lettera - la famiglia ritiene ora di dover tutelare la memoria di Andrea richiedendo all'autorità giudiziaria di verificare la correttezza o meno di ogni singolo commento postato in rete da coloro che, senza rispetto alcuno per la memoria di Andrea, lo descrivono nei modi più beceri. La famiglia Papi, che ama gli animali e la natura, ha sempre chiesto rispetto e giustizia per sé e per Andrea". La famiglia aveva anche preso le distanze "da chi estremizza l'esigenza di tutela degli animali a discapito del rispetto per la vita umana, strumentalizzando le loro dichiarazioni e colpevolizzando il comportamento di Andrea". leggi anche Runner ucciso in Trentino, è stata catturata l'orsa Jj4