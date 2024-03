Terremoto alle Isole Eolie, scossa di magnitudo 4.4 in mare

Due forti scosse di terremoto sono state registrate al largo delle Isole siciliane. La prima più a sud rispetto alla seconda. Entrambe in mare. Non si hanno notizia di avvertibilità dei due eventi

Un terremoto di magnitudo 4.4 è stato registrato alle ore 5.37 nell'arcipelago delle Eolie. L'ipocentro del sisma è stato localizzato dall'Ingv di Roma in mare, a una profondità di 243 chilometri. I comuni più vicini all'epicentro sono stati quelli di Santa Marina Salina e Malfa. Non si hanno notizie di danni a cose o persone. Dopo poche ore c’è stata una seconda forte scossa in mare.