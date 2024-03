16/16

IL FOGLIO

Apertura del Foglio di nuovo sulle regionali in Abruzzo: "Marsilio in Abruzzo rivela un rischio e un virus che attraversano la destra italiana: la tracotanza e l'insicurezza di chi non sa vincere", titola il quotidiano. Spazio anche al conflitto in Ucraina con un pezzo sul ruolo del Pontefice: "Un problema di nome Francesco"