Foggia, medico indagato per violenza sessuale: interdetto 6 mesi

Domenico Spada, medico 68enne di Foggia, è stato sospeso per sei mesi dalla professione. L'accusa è quella di violenza sessuale. Il medico avrebbe versato delle gocce, con ogni probabilità di un ansiolitico, a una giovane donna come riporta la Repubblica. "Passato qualche minuto cominciai a sentirmi intontita", ha sottolineato, mentre il medico "continua a dire ero in quello stato d’ansia perché non facevo sesso". La giovane si era recata nell'ambulatorio del dottor Spada in preda a un attacco di panico.