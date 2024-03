Video, sparatoria Frosinone all'interno del bar Shake

Il rumore degli spari all'esterno del locale mentre le persone cercano riparo sotto i tavoli e all'interno del bar. Sono queste le immagini riprese dalla telecamera dello Shake Bar in Via Aldo Moro a Frosinone. Almeno sei i colpi di pistola che hanno ucciso un ragazzo di 27 anni e hanno mandato in ospedale altre tre persone.

Nessuna condanna recente per Zaka. Nell'ultimo anno è stato fermato due volte per un giro di droga al Casermone, in un caso gli investigatori gli hanno trovato 20mila euro in contanti e per questo sospettano sia il cassiere di una banda. Forse qualcosa di più. Infatti nonostante sia nel mirino della polizia, gira armato. Come allo Shake sabato sera.

Sembra agitato. Forse teme qualcosa o qualcuno. Come i fratelli Kasmi, Kasemi (27 anni) ed Ervin che entrano all'improvviso nel dehor dello Shake Bar insieme ad altri due amici fratelli tra loro. Hanno lasciato l'auto fuori dal locale, una Lancia Ypsilon presa a noleggio: la polizia ora sta verificando con quali documenti e se servisse per non lasciare tracce. Poi arriva lo scontro con Michea Zaka. Tutto accade nel giro di pochissimi secondi.