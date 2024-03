Padova, donna picchiata in casa: "È la vendetta del mio stalker"

L’aggressione

Un giovane alto e di corporatura magra, coperto con una muta da sub e guanti neri, sarebbe entrato nell’ abitazione della donna da dove non è stato portato via nulla. “L’aggressore voleva solo impaurirmi” confessa Federica al quotidiano locale. "Ha iniziato a picchiarmi” racconta la vittima. “Forse utilizzava un oggetto, una specie di frusta che faceva parecchio rumore". Il pestaggio è durato un paio di minuti. A far propendere per una vendetta è il fatto che lo sconosciuto conosceva le abitudini di Federica nei minimi particolari. E' stata picchiata in varie parti del corpo riportando lesioni che l'ospedale di Padova ha giudicato guaribili in dieci giorni.