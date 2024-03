Lo chef stellato Marco Sacco è stato condannato a due mesi e venti giorni di reclusione per lesioni colpose e commercio di sostanze alimentari nocive, con sospensione condizionale della pena e non menzione. Stessa condanna per la direttrice di sala, Raffaella Marchetti. Il pm Fabrizio Argentieri aveva chiesto per entrambi una condanna a otto mesi. La vicenda riguarda il banchetto nuziale organizzato nel locale, affacciato sul lago di Mergozzo nel Verbano-Cusio-Ossola, nel luglio del 2021, durante il quale era stato servito un risotto con vongole risultate poi contaminate da norovirus. Gli invitati si erano sentiti male e avevano denunciato il ristorante.

La difesa

La difesa aveva chiesto l'assoluzione dei suoi assistiti, sottolineando che l'alimento era già arrivato contaminato dal produttore, come dimostrato grazie a una confezione di vongole rimasta sigillata, nella quale è stato riscontrato il norovirus. I legali hanno voluto sottolineare come non siano stati mai coinvolti produttori e importatori delle vongole, che a loro parere sono i veri responsabili dell'accaduto. "Noi abbiamo comprato vongole che si possono mangiare crude, come l'etichetta del produttore dimostra e come risulta dalla scheda tecnica del prodotto, - si era difeso Sacco - sono vongole che utilizzo dal 2015. Da quando ho questo fornitore avrò servito oltre tremila piatti come quello".