Un pesce luna di una tonnellata si è spiaggiato a Cesenatico. LE FOTO

Uno dei pesci ossei più pesanti

Il pesce luna è considerato uno dei più longevi al mondo oltre ad essere uno dei pesci ossei più pesanti in assoluto. Può raggiungere anche il peso di due tonnellate. Popola l'Atlantico, il Pacifico e si può trovare anche nel Mediterraneo, mentre avvistamenti nell'Adriatico non sono rari.

I rilievi degli esperti

Per operare le misurazioni e i prelievi del caso è intervenuta la Fondazione Cetacea di Rimini. "Le dimensioni di questo esemplare non sono uniche", ha riferito all'Ansa Sauro Pari, esperto della Fondazione. "È già successo in passato, con uno spiaggiamento nel 2008 a Rivabella di Rimini di un pesce luna di oltre tre metri e del peso di 1080 chili". Quali le cause della morte di questo esemplare? "Non sono facilmente riscontrabili così, se non ha ferite evidenti", ha proseguito Pari. "Possono dipendere da tanti fattori, sicuramente un'analisi necroscopica permetterebbe di individuare meglio ragioni di carattere ambientale se eventualmente si trovassero, come la presenza di metalli pesanti, ad esempio il mercurio". Intanto, per la giornata di domani il Centro ricerche marine di Cesenatico condurrà ulteriori prelievi per svolgere delle analisi più approfondite.