Papa: "Ideologia gender pericolo più brutto del nostro tempo"

Ai partecipanti al Convegno Internazionale "Uomo-Donna immagine di Dio. Per una antropologia delle vocazioni", il Pontefice sottolinea come l'"ideologia gender" annulli le differenze tra uomo e donna: "Ho chiesto di fare studi a proposito di questa brutta ideologia del nostro tempo, che cancella le differenze e rende tutto uguale; cancellare la differenza è cancellare l'umanità. Uomo e donna, invece, stanno in una feconda tensione"