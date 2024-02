Donna accoltellata in un negozio a Ravenna, è grave

La vittima è ricoverata in prognosi riservata. In manette il titolare di un negozio di "frutta e verdura"

Una donna, questa notte, è stata accoltellata nel negozio etnico di frutta e verdura nei pressi di piazza Baracca, in centro a Ravenna. La vittima si trova ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale, ma benchè la situazione sia grave, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri, che hanno arrestato l’aggressore, il gestore del negozio, 43enne straniero. Tra i due non c’erano rapporti affettivi. Ancora da chiarire le cause dell’aggressione. Il negozio è stato posto sotto sequestro dai carabinieri.