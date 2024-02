Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 febbraio: la rassegna stampa

Largo spazio ai commenti post elezioni in Sardegna. Esulta il centrosinistra dopo la vittoria di Todde e la leader del Pd, Elly Schlein, promette: "Non finisce qui". Alta tensione nel centrodestra ma Truzzu, candidato sconfitto, ammette: "Solo colpa mia". Spazio anche al femminicidio di Padova e al caso Orlov in Russia. Per lo sport, attesa per il ritorno in campo dell'Inter che può allungare ancora il proprio vantaggio in classifica: è atteso dal recupero contro l'Atalanta