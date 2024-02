Milano, incendio in ditta di materiale plastico Arcadia a Truccazzano

Nove squadre dei vigili del fuoco di Milano sono impegnate a Truccazzano (Milano) per un incendio che ha colpito l'azienda Arcadia che tratta materiale plastico. In supporto alle squadre di Milano sono presenti anche i vigili del fuoco di Monza e Bergamo. Dai primi rilievi dei soccorritori non ci sarebbero persone coinvolte nell'incendio del magazzino nel Milanese. I pompieri stanno cercando di contenere e circoscrivere il rogo evitando il coinvolgimento delle aziende limitrofe.