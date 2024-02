“Lei non è Giulio Coniglio”, disegnatrice non può ritirare pacco posta

Nicoletta Costa, mente e mano da cui è nato il celebre personaggio di libri e cartoni per bambini, non ha potuto ritirare una raccomandata avente come destinatario il suo personaggio. Oggi lo stallo burocratico si è risolto e l'illustratrice ha potuto ricevere i disegni inviati dai bambini

Disavventura alle poste per l'illustratrice triestina Nicoletta Costa, dalla cui mano è nato il celebre personaggio di libri e cartoni per bambini Giulio Coniglio. La donna voleva ricevere i disegni che alcuni bambini di una scuola le avevano spedito. Ma alle Poste si sono rifiutati di consegnarle il pacco perché, nonostante sulla busta ci fosse scritto il suo indirizzo, il nome non era il suo: "Lei non è Giulio Coniglio".

L'autrice ha subito pubblicato un post sui social: "Amici di Trieste, conoscete qualcuno che lavori alle Poste e possa aiutarmi? Ho ricevuto una raccomandata da una scuola, una busta con preziosi disegni dei bambini, indirizzata a Giulio Coniglio, come sempre con il mio indirizzo. Oggi sono andata alla Posta centrale per ritirarla e ho avuto una brutta sorpresa. Non mi danno la raccomandata perché io non sono Giulio Coniglio. Voglio i disegni dei bambini. A tutti i costi".