Alessandria, 17enne morto investito da treno alla stazione Felizzano

Tragedia questa mattina intorno alle 7.20 nella stazione ferroviaria di Felizzano, nell’alessandrino, dove un ragazzo di diciassette anni è stato travolto da un treno ed è deceduto. Come confermato dalla polizia, il treno della tratta Torino-Genova proveniva dal capoluogo piemontese e in quel momento - alle 7.15 - il ragazzo ha attraversato incautamente i binari. È morto sul colpo e gli inquirenti propendono nel trovare la causa in una fatale distrazione. Polfer e polizia scientifica sono sul posto.

Disagi alla circolazione ferroviaria

La circolazione ferroviaria, secondo quanto riferisce Trenitalia, è ancora fortemente rallentata in direzione Torino, mentre permane sospesa in direzione Genova, perché è ancora in corso l'intervento dell'autorità giudiziaria. I treni Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 120 minuti. I treni Regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso e sono attive corse con bus tra Alessandria e Asti per i treni Regionali.