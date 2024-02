Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 febbraio: la rassegna stampa

Per la cronaca spazio, in gran parte, alle conseguenze legate ai fatti di Pisa. Ieri cortei a Roma davanti al Viminale, mentre verrà aperta un'inchiesta per stabilire le responsabilità dopo gli scontri tra studenti e polizia. Al centro delle prime pagine anche le elezioni in Sardegna e le parole di Zelensky che ha parlato di "troppi pro-Putin in Italia". Per lo sport, domina l'ennesima vittoria dell'Inter in campionato