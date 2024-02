Cade da un salto di roccia, morto sciatore free rider a Courmayeur

L'incidente mortale è avvenuto mentre l'uomo affrontava una discesa in fuoripista nella zona della seggiovia Zerotta. I tentativi di rianimarlo sono andati avanti a lungo ma non sono serviti. I soccorsi resi difficili dal maltempo

Non ce l'ha fatta lo sciatore freerider straniero caduto nel primo pomeriggio da un salto di roccia a Courmayeur, in provincia di Aosta. L'incidente mortale è avvenuto mentre l'uomo affrontava una discesa in fuoripista nella zona della seggiovia Zerotta. I tentativi di rianimarlo sono andati avanti a lungo ma non sono serviti: il medico ha infine constatato il decesso.