Scuola per giovani pastori, quest'anno in Sicilia

Rivalutare il territorio

"La pastorizia è uno dei mestieri più antichi del mondo ma non è solo un elemento nostalgico. Anzi può essere, oggi, lo strumento per rivalutare luoghi dimenticati avviando un circuito economico e una rete di sostegno per chi decide di rimanere o stabilirsi qui", spiega Daniela Storti, ricercatrice Crea e direttrice scientifica della Scuola Giovani Pastori. "L'obiettivo della scuola - continua - è trovare giovani davvero motivati per cominciare un percorso reale di vita legato alla pastorizia”. Secondo l'indagine sulle aree interne "Giovani Dentro", promossa dall'associazione Riabitare l'Italia con il Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) e altri partner, il 94% dei giovani vede almeno un motivo valido per lanciarsi nel campo della pastorizia.