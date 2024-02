La pandemia 4 anni dopo: che cosa resta del Covid. Dati e mappe

Il 21 febbraio del 2020 si registravano i primi casi italiani di contagio da Sars-Cov-2. Oggi il virus è ancora tra noi: una presenza assai meno pericolosa ma non innocua. I numeri. ascolta articolo

Era il 21 febbraio del 2020, quattro anni fa esatti, e in Italia si registravano i primi casi di Covid-19. Tra l’8 e il 9 marzo veniva “chiusa” la Lombardia mentre i contagi esplodevano e incertezza e paura si diffondevano nel Paese e nel mondo. Iniziava così la stagione della pandemia che avrebbe causato, solo in Italia, oltre 230mila vittime e sconquassato le vite di milioni di persone. Quattro anni dopo i momenti più bui appaiono lontani e i ricordi più tristi, almeno quelli di chi non ha perso i propri cari, sfumano. Eppure, anche se se ne parla assai meno, il Covid resta in mezzo a noi. Anche se in forme e, fortunatamente, con conseguenze molto diverse rispetto ad allora.

Meno minaccioso ma presente Il virus, con le sue molteplici varianti, continua infatti a circolare. Solo che, grazie all’immunità acquisita dalla popolazione tramite vaccini e contagi, provoca decisamente meno danni. Periodicamente riemerge senza andarsene del tutto, meno minaccioso ma non del tutto innocuo. Per capirlo basta guardare all’andamento dei ricoveri ospedalieri. A fine 2023 gli ospedali italiani ospitavano oltre 7.600 persone con sintomi da Covid-19. Più di 270 invece coloro che dovevano ricorrere a cure intensive a causa della malattia. Non poche ma le cose, ovviamente, vanno viste in prospettiva. E i numeri raccontano che siamo lontanissimi dai picchi passati. Solo per fare un confronto, nell'aprile del 2020 i ricoverati con sintomi erano quattro volte tanti, quasi 30mila (34 mila il novembre successivo). Oltre 4mila invece i pazienti nelle terapie intensive. Cifre analoghe si sarebbero registrate nel novembre 2020 e nel marzo 2021.

Se non visualizzi il grafico clicca qui Questione di punti di vista Perché alla fine, si potrebbe dire, è tutta una questione di prospettiva. Di punti di vista. E di scelte. La più importante delle quali è come decidiamo di convivere con un virus. Se di una qualunque malattia infettiva ci dicessero che ha provocato più di 2.700 vittime negli ultimi due mesi e mezzo, probabilmente scatterebbe l’allarme. Ma se questa malattia è il Covid, dopo tutto quello che abbiamo passato, quel numero diventa accettabile, quasi non fa notizia. Eppure, appunto, tra il primo dicembre e il 14 febbraio, i morti attribuibili a Covid nel nostro Paese hanno raggiunto proprio quella cifra.

Se non visualizzi il grafico clicca qui Tuttavia, il giudizio cambia se i circa 17 morti giornalieri dell’ultimo mese vengono confrontati con gli 800 decessi quotidiani raggiunti nella primavera e nell’inverno del 2020. Sembrano, e sono in qualche modo, due ere diverse. Morti in eccesso E proprio uno sguardo complessivo sui decessi, vale a dire la conseguenza più tragica della pandemia, ci aiuta a dare una valutazione più adeguata del presente. Ma anche del passato, soprattutto di fronte a coloro che ancora minimizzano l’impatto di quanto accaduto. Per farlo si può guardare alla cosiddetta “mortalità in eccesso”, ovvero ai decessi per tutte le cause registrati negli ultimi 4 anni e confrontati con le media precedenti l’esplosione del Covid-19. Nel 2023, dicono i numeri raccolti dall’Istat, si sono verificati circa 8.600 morti in più, per tutte le cause, rispetto alla media 2015-2019. Significa che si continua a morire con maggiore frequenza rispetto a quanto non accadeva prima del febbraio 2020. E su questo il Covid ha certamente delle responsabilità. Sia dirette, sotto forma di vittime causate dal virus stesso, sia indirette, sotto forma di altre patologie aggravate dal Covid o di un sistema sanitario che, proprio a causa della pandemia, deve ancora recuperare l’efficienza passata.