Como, positivo all'alcol test: patente sospesa anche se era a piedi

Economia

Patente 2023, ecco cosa si può detrarre e quali sono le agevolazioni

Nel 730/2023 possono essere portate in detrazione le spese sostenute per la visita medica necessaria per il rinnovo o il rilascio della licenza di guida. Le istruzioni da seguire e quali sono i limiti di spesa

Per il rinnovo o il rilascio della patente è possibile portare in detrazione le spese per la visita medica pari al 19% dei costi sostenuti per le spese sanitarie, e sempre per l’importo eccedente la franchigia di 129,11 euro. La detrazione, inoltre, non spetta solo per la visita medica sostenuta personalmente, ma anche per quella pagata per eventuali familiari a carico in caso di rilascio o rinnovo della patente

A stabilire questo tipo di agevolazione è l’articolo 15 del TUIR che consente una detrazione IRPEF del 19% per le spese sostenute per le visite mediche generiche, specialistiche, chirurgiche indipendentemente dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate. Tra queste rientrano anche le spese per la visita medica per il rinnovo della patente