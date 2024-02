Caltanissetta, 4 arresti per maltrattamenti in casa di riposo. VIDEO

Anziani sedati e lasciati soli in casa di riposo. E’ successo a Caltanissetta dove i carabinieri, in esecuzione di un'ordinanza del gip, hanno arrestato quattro persone, tre delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare, indagate, a vario titolo, per sequestro di persona, esercizio abusivo della professione sanitaria e abbandono di incapaci. I quattro sono stati condotti ai domiciliari.

I maltrattamenti

Le indagini sono state avviate nel giugno del 2023 dalla sezione Operativa del Radiomobile della compagnia Carabinieri che avrebbero fatto emergere una presunta conduzione illecita dell'attività di assistenza. Da qui l’ordinanza eseguita oggi. Secondo la tesi dell’accusa, gli anziani sarebbero stati quotidianamente sottoposti a maltrattamenti, abbandonati nella struttura, anche per diverse ore, nonostante le loro richieste di cura, e lasciati senza l'adeguata assistenza soprattutto di notte. Agli anziani ospiti sarebbero stati anche somministrati dei tranquillanti senza alcuna prescrizione medica per fare fronte all'assenza di personale. Dagli accertamenti sarebbero emersi anche inadeguati requisiti organizzativi e igienico-sanitari, nonché l'assenza di figure professionali idonee, in quanto prive di qualifiche, necessarie per salvaguardare in modo corretto la salute dei degenti.