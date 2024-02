Rubavano e riciclavano auto, 20 arresti a Palermo

Le indagini erano partite a giugno del 2022, quando venne commesso il furto di una FIAT Panda restituita al proprietario qualche giorno dopo e sulla quale la Polizia Scientifica aveva rinvenuto un'impronta risultata appartenente ad un pregiudicato noto alle forze dell'ordine e in contatto con unaltro pregiudicato, in passato indagato per avere fatto parte di un sodalizio dedito a questo tipo di traffici criminali.

Le intercettazioni

Anche due noti mafiosi, uno della famiglia di Brancaccio e uno della famiglia di Villabate, si erano interessati a tre episodi di estorsioni, collegati ad altrettanti furti di auto, messi in atto dall'organizzazione criminale sgominata questa mattina dalla polizia di Palermo. E' quanto emerge da alcune intercettazioni raccolte dagli investigatori e che hanno permesso di identificare i componenti della banda. "Dentro il Forum non vogliono che tocchino niente" diceva uno degli indagati a un complice facendo riferimento al furto di auto della moglie di un detenuto mafioso avvenuto presso il centro commerciale Forum.



In un'altra intercettazione, della notte del 22 dicembre 2022, alcuni degli indagati parlavano del furto di una Fiat 500, "ritrovata casualmente" dal padre della proprietaria dopo due giorni e una veloce trattativa con consegna di 500 euro. In tre la notte del 22 dicembre si mettono d'accordo per rubare l'auto: "Oh, amunì che è tardi! Facciamo questo discorso!"; e l’altro "No, aspettiamo a omissis…"; e ancora "Si, lo sto prendendo ora. Si, l’ho capito…ma per me l’orario buono è ora. Il tempo che arrivi là si fanno mezzanotte e la già dormono pure…pure i conigli dormono". Dopo il furto, il 24 dicembre, i tre si accordavano per la restituzione dell'auto con il cosiddetto 'cavallo di ritorno'. "...sto lasciando questa e vado a prendere subito quella. E gliela butto lì"; e il complice “E io sto andando a prendere sti soldi…".

In tutto, le indagini hanno permesso di trovare riscontro a 22 casi di riciclaggio di auto (13 Fiat Panda; 2 Fiat 500; una Fiat Punto; 2 Smart; una Peugeot 107; una microcar Ligier, due autocarri Iveco); tre di ricettazione; 14 estorsioni per la restituzione di auto rubate, commesse con la tecnica del cavallo di ritorno riguardanti 8 Fiat 500 e 6 Lancia Y; 8 furti di auto (4 Fiat 500; 2 Fiat Panda; una Lancia Y e una Jeep Renegade).