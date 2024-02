Trani, scavalcano il muro di cinta del carcere: due detenuti evasi

Mondo

I nostri connazionali in carcere fuori dall’Italia sono circa 2mila. Tra i casi più recenti c’è quello della 39enne milanese Ilaria Salis: si trova in carcere a Budapest da quasi un anno ed è accusata di aver aggredito due estremisti di destra nella capitale ungherese. Filippo Mosca, invece, è un 29enne di Caltanissetta: da quasi nove mesi è nel carcere di Porta Alba di Costanza, in Romania