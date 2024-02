Test Medicina 2024, ecco le date e come svolgimento prove

Il test di medicina del 2024 si svolgerà il 28 maggio e il 30 luglio. Lo ha deciso il ministero dell’Università. Rispetto allo scorso anno non ci sarà più il meccanismo di equalizzazione perché il test è uguale per tutti: 60 domande in 100 minuti. La prova sarà ripetibile e lo studente potrà inserire a fine agosto il risultato migliore per formare la graduatoria per l’assegnazione alle diverse università. Nello specifico, i 60 quiz sarebbero così suddivisi: 4 per le competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, 5 dedicati a ragionamento logico e problemi, 23 per Biologia, 15 per Chimica e 13 per Fisica e Matematica. Aumentano, pertanto, Biologia, Chimica e Logica mentre diminuiscono Cultura Generale, Fisica e Matematica.

Le rimostranze dei giorni scorsi

Il database dei quiz, diverso per ogni prova, sarà disponibile circa 20 giorni prima di ciascuna data. Sarebbero queste le ultime novità che riguardano il Test di Medicina, che nelle ultime settimane hanno fatto insorgere prima i Rettori e poi gli studenti a causa della scarsa chiarezza circa le date e le modalità di svolgimento.