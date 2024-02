Roma, crolla balcone a Castel di Leva: donna muore sotto le macerie

Tragedia a Castel di Leva, vicino Roma, dove una donna è morta colpita dai frammenti di un balcone. Tutto è accaduto intorno alle 12, in via Bisaccia. La vittima, 70 anni, si trovava all'esterno, mentre sul balcone dell'appartamento del piano di sopra erano in corso lavori di ristrutturazione. Improvvisamente una parte del sottobalcone è crollato, travolgendo la donna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre di Pomezia e dell'Eur, che hanno individuato e raggiunto tra le macerie il corpo. Niente da fare per la donna, che era già deceduta, come accertato dal personale del 118. Accertamenti della Polizia sono in corso per stabilire le cause del cedimento.