Caserta, uccide il fratello dopo una lite e fugge: fermato un 19enne

Ha confessato il 19enne che a Gioia Sannitica, comune dell'Alto Casertano, ha accoltellato e ucciso al culmine di una lite il fratello 25enne ferendo poi gravemente l'altro fratello di 24 anni. Il giovane aveva fatto perdere le proprie tracce dopo il fatto. Ricercato dai carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese e del Reparto Operativo di Caserta, è stato ritrovato nella notte e condotto in caserma. Il 19enne dopo l'interrogatorio ha confessato ed è stato fermato per omicidio e tentato omicidio. A contattare i carabinieri ieri dopo l'episodio è stato il fratello 24enne rimasto ferito, che al momento si trova in ospedale.

Cosa è successo

In caserma il sospettato ha confessato il delitto, parlando di vecchi dissidi familiari avuti da tempo con il fratello più grande. Il fatto è avvenuto nell'abitazione dove i fratelli vivevano insieme alla madre, che ieri non era in casa quando è successa la tragedia; il padre dei tre giovani lavora in Svizzera. Il 19enne dopo il fatto è fuggito nei boschi a circa un chilometro da casa, ma è stato rintracciato dai carabinieri, che hanno poi trovato nei presso dell'abitazione anche il coltello usato per il delitto, dalla lama di 25 centimetri.