Spara al vicino e si toglie la vita, tragedia a Villa Castelli

Cronaca

Della quindicenne di Avetrana non si ebbero più notizie il 26 agosto 2010. Venne poi ritrovata strangolata in un pozzo. Per l’uccisione sono state condannate definitivamente all’ergastolo la zia Cosima Serrano e la cugina Sabrina Misseri. Otto anni sono stati inflitti allo zio della ragazza, Michele Misseri, per la soppressione del cadavere: l'uomo è uscito dal carcere l'11 febbraio 2024