Monza, si fingono invalidi per ricevere sussidi: arrestati

Uno fingeva di essere cieco, l’altro di non poter muoversi senza sedie a rotelle. Poi, quando credevano di non essere osservati, guidavano senza problemi auto di proprietà e camminavano senza aver bisogno di una carrozzina. È la storia di due uomini, un 48enne e un 28enne, residenti rispettivamente a Cesano Maderno e a Misinto, in provincia di Monza. Sono stati arrestati dopo che i filmati delle telecamere li hanno incastrati, riprendendoli in azioni e atteggiamenti da cui non emergeva alcuna invalidità. Le accuse sono di truffa aggravata ai danni dell’Inps, oltre a falso ideologico per induzione, indebita percezione del reddito di cittadinanza e autoriciclaggio. I due, infatti, hanno percepito sussidi per 66mila euro grazie al loro piano adesso smascherato dalla Guardia di Finanza, che ha agito su delega della Procura della Repubblica di Monza.