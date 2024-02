Yacht e barche a fuoco nel porto di San Felice Circeo. VIDEO

Il rogo è stato domato sabato notte, ma le operazioni di messa in sicurezza sono terminate questa mattina. Sull'incendio indagano la polizia e la guardia costiera italiana. Le cause ancora ignote, le ipotesi più accreditate: un atto doloso o un corto circuito

Vasto incendio nel porto turistico di San Felice Circeo, in provincia di Latina. Diverse imbarcazioni sono andate a fuoco nella notte. Il rogo si è sviluppato sabato sera e avrebbe coinvolto prima uno yacht di almeno venti metri per poi estendersi, probabilmente a causa del vento, anche a due barche vicine. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale.

Il video

Fuoco e fiamme in mezzo all’acqua, in piena notte. Il video pubblicato sui social e dalle agenzie stampa mostra una nave che galleggia nell'area del porto completamente incendiata, mentre gli spettatori osservano in lontananza dal molo. Un altro yacht ormeggiato nelle vicinanze, in fiamme col fumo che si alza verso il cielo.