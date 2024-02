Sciopero mezzi Gtt a Torino, stop metro, bus e tram: ecco cosa sapere

"Serve sicurezza, migliore qualità della vita, un giusto riconoscimento economico, la certezza del futuro lavorativo nel proprio settore o la possibilità di essere reimpiegati se inidonei, cose che a oggi le scelte della direzione sembrano mettere in discussione", si legge nelle motivazioni del Gruppo Torinese Trasporti

Sciopero dello trasporto pubblico a Torino oggi, sabato 10 febbraio. Nel capoluogo piemontese è, infatti, previsto uno sciopero della durata di 24 ore proclamato dalla O.S. Fast-Confsal. Sarà comunque garantito nelle seguenti fasce orarie, come riporta il sito di Gtt: servizio urbano-suburbano, metropolitana, centri di servizio al cliente dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Servizio extraurbano, Servizio bus sostitutivo ferrovia SfmA Torino–Aeroporto-Germagnano-Ceres: da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30. Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito. ( SCIOPERO NAZIONALE AEROPORTI )

Ripercussioni e disagi

Lo sciopero potrà avere ripercussioni anche sui diversi servizi gestiti da Gtt, con conseguenti possibili disagi per la clientela. "In breve al personale del Gtt serve sicurezza, migliore qualità della vita, un giusto riconoscimento economico, la certezza del futuro lavorativo nel proprio settore o la possibilità di essere reimpiegati se inidonei, cose che a oggi le scelte della direzione sembrano mettere in discussione", si legge nelle motivazioni della protesta.