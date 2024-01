Sciopero 24 gennaio, oggi a rischio trasporti urbani e suburbani

Per l’intera giornata bus, tram e metro, oltre ai treni suburbani e locali, potrebbero essere soggetti a blocchi sull’intero territorio nazionale. Tra le motivazioni segnalate dai sindacati che hanno indetto lo sciopero c’è la protesta "contro la politica di disinvestimento del servizio pubblico di linea e non di linea e la corsa a svendere a privati e multinazionali". La situazione città per città ascolta articolo

Nella giornata di oggi, mercoledì 24 gennaio, va in scena il primo sciopero del 2024 su tutto il territorio nazionale. Ad essere interessati saranno bus, tram e metro, che saranno soggetti a blocchi per le prossime 24 ore. Le sigle sindacali coinvolte sono Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, Adl, Usb, Sgb, Associazioni lavoratori Cobas e Orsa. Saranno rispettate le fasce di garanzia previste dalla legge, che variano in base alla città. Tra le motivazioni segnalate dai sindacati ci sono la protesta "contro la politica di disinvestimento del servizio pubblico di linea e non di linea e la corsa a svendere a privati e multinazionali" e per l’utilizzo di "per piattaforme contrattuali che rivendicano gli aumenti salariali adeguati insieme a orari di lavoro umani e adeguati livelli di sicurezza, a garanzia di lavoratori e utenti".

Le fasce di garanzia Sono diverse le fasce di garanzia presenti nelle diverse città: a Milano il servizio sarà garantito dalle 15 alle 18; a Roma i mezzi viaggeranno dalle 17 alle 20; a Napoli garantita la fascia dalle 17 alle 20. Diversi invece gli orari a Torino, dove il servizio urbano è previsto dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, mentre quello extraurbano dalle 14.30 alle 17.30. Tutelata a Firenze la fascia di garanzia dalle 12.30 alle 14.29; a Genova dalle 6 alle 9 e dalle 17.30 alle 20.30; mentre a Bologna i mezzi circolano e dalle 16.30 alle 19.30. leggi anche Enav, sciopero controllori di volo: fasce orarie e aeroporti coinvolti

Lo sciopero in Lombardia A Milano Atm, l'azienda trasporti milanesi, ha fatto sapere che restano aperte le linee della metro M1, M3, M4 e M5, mentre la M2 fa servizio tra Abbiategrasso e Cascina Gobba. Tram, bus e filobus sono per il momento in servizio. Lo sciopero può invece coinvolgere i treni di Trenord, che ha fatto sapere di possibili agitazioni anche da parte del personale che gestiscel'infrastruttura Ferrovienord. A essere coinvolte potrebbero essere le linee "Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago/Novara Nord/Laveno/Varese; S3 Milano Cadorna – Saronno; S4 Milano Cadorna – Camnago L.; Brescia/Iseo – Edolo;", oltre che "i collegamenti aeroportuali Malpensa Express e S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona". A rischio "ripercussioni" anche le linee del Passante S1, S2, S9, S12, S13. "I treni circolanti esclusivamente sulle linee FerrovieNord, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 9:00 arriveranno fino alla destinazione finale; nella fascia pomeridiana, invece, con partenza prevista dalla stazione di origine entro le ore 21:00", ha sottolineato la società di piazzale Cadorna. Possibili ritardi previsti anche sulla funicolare che collega Como a Brunate. leggi anche Sciopero dei trasporti il 24 gennaio: orari e fasce di garanzia

La situazione a Torino A Torino previsti possibili disagi anche per il servizio suburbano. Per il servizio bus sostitutivo ferrovia SfmA Torino-Aeroporto-Germagnano-Ceres non circoleranno i mezzi dalle 8 fino alle 14.30 e dalle 17.30 fino alla fine del servizio (fasce garantite da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30). Come si legge sul sito del Gruppo Torinese Trasporti, sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito. vedi anche Scioperi a gennaio 2024, il calendario e gli orari

I mezzi a Roma Stessa situazione anche a Roma, dove lo sciopero interesserà anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento e l'intera rete dei gestori RomaTpl e ATI Autoservizi Troiani/Sap nel territorio di Roma Capitale e nei comuni della città metropolitana. Nel Lazio, per quanto riguarda i servizi gestiti da Cotral, saranno a rischio bus regionali e i treni, in particolare la Metromare e la Roma Viterbo. Dalle 8:30 del mattino previste possibili soppressioni fino alle 17 quando il servizio dovrebbe, condizionale d'obbligo, tornare regolare fino alle 20:00, con nuovi disagi fino alla fine del servizio. leggi anche Ita-Airways, Ue: più indagini per nozze con Lufthansa