Stefano Bandecchi: “Mi dimetto dalla carica di sindaco di Terni”

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha comunicato le sue dimissioni dalla carica di primo cittadino. "Ho comunicato pochi minuti fa alla Giunta e a tutti i consiglieri di Alternativa popolare che ho già dato le dimissioni dalla carica di sindaco", ha detto in un video sul suo profilo Instagram pubblicato intorno alle 18 di oggi, 8 febbraio. "Ad oggi a noi non risulta nulla di ufficiale. Ho visto il video come privato cittadino, come lei. Domani si vedrà", ha detto all'Ansa il capo di Gabinetto della Prefettura di Terni, Luca Iervolino.

Le dimissioni

"Attraverso questo video lo comunico a tutti i cittadini, così eviteranno di leggersi i giornali, che chissà quale stupidaggine potranno dire", ha spiegato Bandecchi nel video diffuso sui social. "I motivi sono di carattere politico. Continuo a essere il segretario di Alternativa popolare, ma non farò, da qui a 20 giorni in più, il sindaco della città di Terni, così non correremo rischi, a Terni, di avere una dittatura bandecchiana". Poi ha aggiunto: "Detto questo saluto tutti i cittadini, ringrazio tutti quelli che mi hanno votato. La mia carriera politica va avanti in quanto segretario di Alternativa popolare". Ai microfoni dell'Ansa, poi, Bandecchi ha sottolineato che "mi dimetto perché ci sono persone a Terni, nel mio partito, che non hanno capito nulla della politica, di questo progetto, di quello che voglio costruire". E poi ha ribadito: "Resto segretario nazionale di Alternativa popolare e mi candiderò alle elezioni europee. Di certo da domani mangerò ugualmente. Non faccio nomi e cognomi ma a Terni, in Alternativa popolare, c'è chi non ha capito che non siamo né il Pd né Fratelli d'Italia, ma qualcosa di nuovo. Peggio per loro". Il video Instagram era stato anticipato da un messaggio inviato da Bandecchi sulla chat Whatsapp del gruppo di maggioranza, in cui annunciava le sue dimissioni.