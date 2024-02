Protesta agricoltori, trattori oggi a Roma e a Sanremo

La protesta a Roma

I trattori si preparano a 'entrare' anche a Roma. Nella Capitale andranno in scena mobilitazioni parallele poiché il fronte della protesta è diviso. Da una parte il 'Cra agricoltori traditi', guidati dall'ex forcone Danilo Calvani, chiama a raccolta alle porte di Roma a partire da oggi gli agricoltori italiani per una mobilitazione che culminerà in una "grande manifestazione" nella seconda metà della settimana prossima. Dall'altra c'è Riscatto agricolo che ha raggiunto un accordo con la questura di Roma per portare manifestanti e trattori in piazza San Giovanni venerdì mattina alle 10 con 1500 partecipanti e dieci trattori.

I presidi

Nelle prossime ore inizieranno a riempirsi i cinque presidi alle porte della città, che accoglieranno mezzi in arrivo da tutta la Penisola. Le aree individuate, tutte all'esterno del Grande raccordo anulare, sono ad Albano e Cecchina a sud, Palidoro ad Ovest, Fiano Romano, Capena e Formello e nord. "Alla manifestazione - avverte intanto intanto Calvani - non vogliamo bandiere dei partiti, dei sindacati, né politici". "Al momento non abbiamo avuto contatti con Palazzo Chigi" dice ribadendo: "Abbiamo dato un ultimatum al governo di 5 giorni per recedere da tutti i trattati comunitari che stanno uccidendo l'agricoltura e per le dimissioni del ministro Lollobrigida. Noi vogliamo i fatti. Ci interessano solo le nostre campagne e non le campagne elettorali".