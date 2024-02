Foggia, macchinista guida treno con bimba piccola in braccio. VIDEO

L'episodio è avvenuto sulla tratta Foggia-S.Severo-Peschici. Ferrovie del Gargano è già al lavoro per individuare il responsabile. Il comportamento dell'operatore "non ha causato conseguenze", ha riferito il gruppo in una nota

Un video diffuso in rete mostra un macchinista delle Ferrovie del Gargano che, alla guida di un treno, tiene in braccio una bambina piccola. L’episodio, avvenuto su un convoglio in servizio sulla tratta Foggia-S.Severo-Peschici, ha subito generato numerose polemiche. Secondo quanto si apprende, il comportamento dell’operatore “non ha causato conseguenze”, hanno assicurato in una nota le Ferrovie del Gargano, che sono però “al lavoro per accertare la responsabilità”.