IT-Alert, oggi test nel Lazio simula il crollo della diga di Collemezzo: le cose da sapere

Continua la fase sperimentale condotta dal Dipartimento Nazionale della Protezione civile per valutare l'utilizzo del sistema di allerta informatica in situazioni di emergenza a livello locale. Oggi la Regione Lazio ha deciso di simulare il cedimento della diga di Collemezzo, situata nella provincia di Frosinone tra i territori dei Comuni di Ceprano e Arce. La prova è prevista alle ore 12, mediante l'invio di un segnale acustico speciale accompagnato da un messaggio di testo ai cellulari delle aree coinvolte.

Cosa recita il testo del messaggio inviato ai cellulari della zona

Il testo dell’sms che verrà inviato recita: "Test Test Messaggio di prova IT-alert. È in corso la 'simulazione' del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo vai su www.it-alert.gov.it Test Test". Dall’homepage del sito indicato nel messaggio si può entrare in una pagina dedicata, dove sarà possibile visionare il testo che arriverebbe in caso di pericolo reale e il link al questionario che i cittadini dei territori coinvolti sono invitati a compilare.

L'allerta arriverà sui cellulari accesi e con regolare connessione telefonica di tutti coloro che si troveranno nelle aree interessate.