Le prime pagine dei quotidiani di oggi 5 febbraio: la rassegna stampa

Diverse le aperture sui giornali. In primis, non si ferma la protesta dei trattori. In secondo luogo, le minacce dello Yemen all'Italia. Infine, la 13enne - stuprata a Catania - che ha riconosciuto i suoi aguzzini. Sui giornali sportivi si celebra la vittoria dell'Inter nella sfida contro la Juvenus (1-0): decide l'autorete di Gatti